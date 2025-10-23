Lunedì via ai lavori di riqualificazione in pieno centro a Santarcangelo, di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, di circa 2.500 metri quadrati, per circa 145mila euro di spesa. Verranno rifatti gli asfalti e partiranno divisi per stralci. Lunedì e martedì sono previste fresatura e bonifica del tratto di via Garibaldi, compreso tra via Silvio Sancisi e via Dante Di Nanni, mentre mercoledì e giovedì prossimi il cantiere si sposterà nel tratto di strada antistante il municipio e in viale Mazzini, tra via Pascoli e via Giordano Bruno. La fresatura seguirà l’ammaloramento della carreggiata. Venerdì 31 è prevista la stesura dell’asfalto superficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi asfalti, lavori in centro