Nuove voci in scena al Sannazaro | apre ‘Rosaura alle dieci’

Al Teatro Sannazaro debutta "Prime di settimana", rassegna che mette al centro nuovi linguaggi scenici e talenti under 35. Il cartellone si apre il 27 ottobre alle 21 con "Rosaura alle dieci" di Marco Denevi, in scena anche il 28 e 29, firmato in ideazione, regia e interpretazione da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini.

