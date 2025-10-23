Nuove voci in scena al Sannazaro | apre ‘Rosaura alle dieci’
Al Teatro Sannazaro debutta “Prime di settimana”, rassegna che mette al centro nuovi linguaggi scenici e talenti under 35. Il cartellone si apre il 27 ottobre alle 21 con “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, in scena anche il 28 e 29, firmato in ideazione, regia e interpretazione da Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
