Nuove valvole clapet contro le alluvioni | protetto parco urbano e tutto il quartiere San Benedetto

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono gli interventi finalizzati a prevenire eventuali all'alluvioni. Sono state installate quattro valvole di non ritorno lungo l’argine destro del fiume Montone, tra il Parco Urbano “Franco Agosto” e via Isonzo. L’intervento, per un importo complessivo di 500mila euro, è stato sostenuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Nuove Valvole Clapet Contro