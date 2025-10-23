Nuove valvole clapet contro le alluvioni | protetto parco urbano e tutto il quartiere San Benedetto
Proseguono gli interventi finalizzati a prevenire eventuali all'alluvioni. Sono state installate quattro valvole di non ritorno lungo l’argine destro del fiume Montone, tra il Parco Urbano “Franco Agosto” e via Isonzo. L’intervento, per un importo complessivo di 500mila euro, è stato sostenuto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
