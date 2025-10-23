Nuove regole per reporter al Pentagono

3.56 Il Dipartimento della Difesa Usa ha annunciato che una nuova generazione di giornalisti potrà accedere al Pentagono solo previa accettazione di un protocollo che vieta di divulgare notizie non autorizzate. Tra le testate che hanno aderito ci sono media conservatori come Gateway Pundit e Th National Pulse. Le principali testate, inclusi importanti media conservatori, hanno invece rifiutato l'intesa e restituito i badge, abbandonando i locali in segno di protesta per la limitazione alla libertà di stampa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it