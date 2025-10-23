Nuove assunzioni al Comune di Fossacesia per una riorganizzazione della struttura comunale

Prosegue il percorso di riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune di Fossacesia. Da giovedì 23 ottobre, con decreto del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, la dottoressa Sabrina Di Guilmi è stata nominata responsabile del settore 2 – Finanza e Contabilità del Comune. Di Guilmi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

