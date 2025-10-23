Nuova Zelanda sciopero di operatori sanitari e scolastici | in migliaia in piazza
Giovedì migliaia di lavoratori del settore sanitario e dell’istruzione hanno scioperato in Nuova Zelanda in quella che potrebbe essere la più grande astensione dal lavoro degli ultimi decenni nel Paese. Oltre 100.000 lavoratori rappresentati da quattro sindacati hanno incrociato le braccia per quattro ore, dopo che le trattative con il governo su salari e condizioni di lavoro sono fallite. Manifestazioni di insegnanti, medici e infermieri in tutta la Nuova Zelanda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
