C’è un’agenzia romagnola del settore immobiliare che firma le vendite dei castelli. È il gruppo I Service, con sedi a Cesenatico, San Mauro Pascoli e Cervia, che nelle ultime settimane ha ampliato il proprio portfolio di dimore storiche, aggiudicandosi l’esclusiva del Castello di Sanguinetto in provincia di Verona, un importante edificio di origini antichissime, situato tra il territorio veronese e Mantova. Il bene è in vendita a 2 milioni e 200mila euro. Edificato nel 1200 e ampliato nei secoli, il complesso conserva torri d’angolo, merlature, logge e un cortile interno che introduce ad ampi saloni affrescati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita ai castelli italiani con un’agenzia romagnola