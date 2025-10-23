Nuova sfida per Piraccini guida le imprese nel business nei paesi africani Su Macfrut | Nessuno scandalo guardo avanti

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto la regia del manager Renzo Piraccini, appena uscito dall'esperienza di Macfrut, è stato presentato Italian Agrifood Tecnology for Africa, un progetto di supporto alle imprese italiane delle filiere dell’agrifood che intendono allargare la propria area di business nei Paese dell’Africa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

