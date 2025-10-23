Nuova serie tv e videoclip musicale | in Liguria si cercano comparse e attori

Liguria protagonista su grandi e piccoli schermi. Mentre proprio in queste settimane è Blanca a catalizzare l'attenzione con le nuove puntate in onda sulla Rai, altre produzioni sono pronte a essere girate, e prosegue a pieno ritmo la ricerca di comparse, attori e figurazioni speciali da parte di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il maestro dell'horror statunitense, fermo dal 2010, è al lavoro su una nuova serie che esplorerà paure reali miste ad ansie sociali del nostro tempo. I dettagli del progetto targato Elevation Pictures - facebook.com Vai su Facebook

Il Mostro, su Netflix la nuova serie di Stefano Sollima: la trama, il cast, gli episodi... - X Vai su X

Prime Video: Le Serie TV in streaming a ottobre 2025 - Da non perdere a ottobre in streaming su Prime Video Lazarus di Harlan Coben e la nuova stagione della serie animata Hazbin Hotel. Lo riporta comingsoon.it

“Amor Animal”, una nuova serie nel 2026 su Prime Video - Franco Masini e Tatiana Glikman sono i protagonisti di “Amor Animal”, una nuova serie giovane che arriva direttamente dall'Argentina e che vedremo su Prime Video nel corso del 2026. Riporta sorrisi.com

La nuova serie tv di Netflix che non piace al Pentagono - "Boots" racconta la storia vera di un cadetto gay negli anni Novanta, quando l'omosessualità nell'esercito era illegale ... Lo riporta ilpost.it