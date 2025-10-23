Nuova pista ciclopedonale in via La Spezia | approvato il progetto esecutivo
L’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di via La Spezia, nel tratto compreso tra la Tangenziale e la sede “Sidel”. Il progetto, del valore complessivo di 150.000 euro, prevede la realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
