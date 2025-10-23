Nuova pista ciclabile su viale Europa iniziano i lavori | programmate modifiche alla viabilità

Baritoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso dedicato alle due ruote, di circa 5 chilometri di lunghezza, sarà realizzato sul lato destro di viale Europa in direzione quartiere San Paolo, sarà bidirezionale e delimitato da cordolo. In alcuni tratti il marciapiede esistente sarà ampliato. Sono iniziate le operazioni di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

nuova pista ciclabile vialeBari, partono i lavori per la nuova pista ciclabile su viale Europa - La pista, lunga circa 5 chilometri, sarà bidirezionale, delimitata da cordolo e realizzata sul lato destro di viale Europa in direzione quartiere San Paolo. Riporta giornaledipuglia.com

nuova pista ciclabile vialeCiclabili, Bari: al via cantierizzazione pista ciclabile viale Europa - (FERPRESS) – Bari, 23 OTT – Sono iniziate le operazioni di cantierizzazione per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile su viale Europa (a partire dall’intersezione con via Bruno Buozzi fino a q ... Secondo ferpress.it

nuova pista ciclabile vialeTrani, la pista ciclabile è inagibile: «È troppo pericolosa» - Saranno installati guard rail pesanti in plastica per aumentarne la stabilità ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuova Pista Ciclabile Viale