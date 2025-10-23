Nuova pista ciclabile su viale Europa iniziano i lavori | programmate modifiche alla viabilità
Il percorso dedicato alle due ruote, di circa 5 chilometri di lunghezza, sarà realizzato sul lato destro di viale Europa in direzione quartiere San Paolo, sarà bidirezionale e delimitato da cordolo. In alcuni tratti il marciapiede esistente sarà ampliato. Sono iniziate le operazioni di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A Grado al via i lavori della nuova pista ciclabile sul ponte girevole, investimento da 3,6 milioni per mobilità sicura e sostenibile. #Friuli #Gorizia #Cultura - X Vai su X
Sulla nuova pista blu a otto corsie riprendono subito le attività di base delle società di atletica - facebook.com Vai su Facebook
Bari, partono i lavori per la nuova pista ciclabile su viale Europa - La pista, lunga circa 5 chilometri, sarà bidirezionale, delimitata da cordolo e realizzata sul lato destro di viale Europa in direzione quartiere San Paolo. Riporta giornaledipuglia.com
Ciclabili, Bari: al via cantierizzazione pista ciclabile viale Europa - (FERPRESS) – Bari, 23 OTT – Sono iniziate le operazioni di cantierizzazione per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile su viale Europa (a partire dall’intersezione con via Bruno Buozzi fino a q ... Secondo ferpress.it
Trani, la pista ciclabile è inagibile: «È troppo pericolosa» - Saranno installati guard rail pesanti in plastica per aumentarne la stabilità ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive