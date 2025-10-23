Nuova ondata di stabilizzazioni al Policlinico | assunti a tempo indeterminato 107 dipendenti
L’azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco continua a investire nella stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo, con l’assunzione a tempo indeterminato di 107 lavoratori che fino a oggi operavano con contratto a tempo determinato per un totale, negli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Policlinico di Catania, altre 107 stabilizzazioni di precari - Formalizzate con una delibera del direttore generale, Gaetano Sirna, nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Da insanitas.it