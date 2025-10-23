Nuova Mitsubishi Pajero Sport 2026 | cosa sappiamo sul nuovo modello
Mitsubishi?Pajero?Sport 2026 — quello che sappiamo finora. Ecco un riepilogo non ufficiale al 100%, basato su indiscrezioni, foto spia e comunicazioni della casa, su come potrebbe essere la versione 2026 del Pajero Sport. Alcuni dettagli sono confermati, altri sono da prendere come “rumor”. 1. Tempistiche di lancio. Si prevede che la nuova generazione venga svelata nella seconda metà del 2025, con arrivo sul mercato all’inizio del 2026.. Alcune fonti indicano che potrebbe essere commercializzato prima in mercati dell’Asia-Pacifico.. 2. Design esterno e piattaforma. Il modello 2026 sembra utilizzare una piattaforma rinnovata, con telaio a longheroni (“ladder-frame”) potenziato: ad esempio, si parla di una rigidità torsionale aumentata del ~60% rispetto alla generazione attuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
