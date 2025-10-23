Nuova Marecchiese il comitato | Se non ora quando? Il progetto va inserito all’interno del Prit
Tema al centro del dibattito politico, il comitato Valmarecchia Futura torna a intervenire sul tema del progetto della nuova Marecchiese. “A due mesi dalla presentazione preliminare del quadro esigenziale da parte di Anas, sulla messa in sicurezza, riqualificazione e ammodernamento della SS258. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Rimini, “Nuova Marecchiese, serve una soluzione concreta”: la Provincia chiede un incontro ad Anas - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Marecchiese. Comitato Valmarecchia Futura: “Ridurre tempi di percorrenza e aumentare sicurezza” - A due mesi dalla presentazione preliminare del quadro esigenziale da parte ... chiamamicitta.it scrive
"Se non ora, quando?" il comitato Valmarecchia Futura rilancia il progetto Marecchiese - A due mesi dalla presentazione preliminare del quadro esigenziale da parte di Anas, il progetto di messa in sicurezza, riqualificazione e ammodernamento della SS258, la Marecchiese, entra in una fase ... Lo riporta altarimini.it
"La Variante SS16 , un errore del passato". Il Comitato No variante SS16 attacca - Il progetto per la nuova Statale 16 è tornato negli ultimi giorni al centro del dibattito politico. Secondo newsrimini.it