Nuova edizione del romanzo Il gran custode delle terre grasse di Eraldo Miscia | la presentazione a Lanciano

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, alle 17.30, nella sala delle cerimonie Benito Lanci del Comune di Lanciano, c'è la presentazione della nuova edizione del romanzo “Il Gran Custode delle Terre Grasse”, di Eraldo Miscia, a cura di Lucilla Sergiacomo (Casa Editrice Carabba).Grazie alla sinergia e alla passione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

