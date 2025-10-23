Nuova allerta meteo su Bari per venerdì 24 ottobre | in arrivo venti di burrasca
La Protezione Civile regionale della Regione Puglia ha emesso un'allerta meteo gialla per forte vento valida dalle 20 del 13 ottobre e per le successive 18 ore.In arrivo raffiche da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutto il territorio regionale, in particolare sui rilievi più alti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
