Numeri senza segreti per uno studente del liceo Donatelli di Terni | è secondo alle Olimpiadi nazionali di statistica

Ternitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno studente del liceo Renato Donatelli di Terni si è piazzato al secondo posto nelle “Olimpiadi nazionali di statistica”. Protagonista il quindicenne Mattia Pacelli, che frequenta la classe 2A del liceo scientifico ternano. Grande soddisfazione per il ragazzo, ma ancor di più per l’istituto che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

numeri senza segreti studenteStudenti universitari depressi e stressati: «Stanchi di essere considerati solo numeri e performance» - L’analisi nell’ambito del progetto Prisma sugli iscritti di Sassari: in meno di un anno quasi 200 richieste d’aiuto ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Numeri Senza Segreti Studente