Numeri senza segreti per uno studente del liceo Donatelli di Terni | è secondo alle Olimpiadi nazionali di statistica
Uno studente del liceo Renato Donatelli di Terni si è piazzato al secondo posto nelle “Olimpiadi nazionali di statistica”. Protagonista il quindicenne Mattia Pacelli, che frequenta la classe 2A del liceo scientifico ternano. Grande soddisfazione per il ragazzo, ma ancor di più per l’istituto che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tutti i numeri del Frosinone - facebook.com Vai su Facebook