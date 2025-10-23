Nucleare ambasciatore Iran in Italia | Il programma non può essere fermato da bombe o sanzioni
Mohammad Reza Sabouri, ambasciatore dell’ Iran in Italia, ha parlato ai microfoni di LaPresse delle sanzioni Onu sul nucleare contro Teheran reintrodotte dopo che i Paesi del gruppo E3 (Francia, Germania e Regno Unito) hanno riattivato il meccanismo di ‘snapback’. “L’esperienza del passato ha dimostrato che il programma nucleare pacifico dell’ Iran non può essere distrutto con bombardamenti, né fermato con sanzioni, né deviato verso attività illegali. Tuttavia, vi assicuro che l’ Iran ha sempre cercato e continuerà a cercare di risolvere le divergenze attraverso il dialogo e la diplomazia. Tutti gli indizi però mostrano che i tre Paesi europei, sotto la pressione degli Stati Uniti, non hanno la volontà né la capacità di agire in modo costruttivo “, ha spiegato il diplomatico iraniano che poi ha aggiunto: “Il recente tentativo dei tre Paesi europei di reintrodurre le risoluzioni precedentemente revocate non ha alcuna giustificazione giuridica, logica o morale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
