Npsg grandi nomi L’ex azzurro Alletti | A disposizione per i più giovani

Con un bagaglio d'esperienza di prim'ordine e indubbie qualità tecniche Aimone Alletti, piacentino d'origine ma spezzino d'adozione, rappresenta una vera garanzia per la Npsg Elettrosistemi oltre che un grande esempio per i tanti giovani del sodalizio biancazzurro. Dopo 18 stagioni tra serie A1 e A2 (Piacenza, Cuneo, Crema, Segrate, Sir Safety Perugia, Power Volley Milano, Blu Volley Modena e Prisma Taranto), a 37 anni ha scelto di abbracciare un nuovo progetto, accettando senza problemi di scendere in Serie B. Cosa l'ha spinta a vivere questa nuova avventura? "Sono in giro da 20 anni e gli ultimi 5 li ho passati da solo a Taranto.

