Novità nel mondo della TV | aggiornamento della numerazione dei canali del digitale terrestre
Mercoledì 22 ottobre 2025 il digitale terrestre ha subito un aggiornamento generale della numerazione dei canali. La modifica interessa principalmente le emittenti oltre il numero 50, mentre le principali reti nazionali mantengono le posizioni consolidate. L’aggiornamento punta a rendere più coerente e ordinata la lista delle stazioni, facilitando la navigazione per gli utenti. Lista aggiornata dei canali principali Rai 1 HD. Rai 2 HD. Rai 3 TGR Regione. Rete4 HD. Canale5 HD. Italia1 HD. LA7 HD. TV8 HD. NOVE. Emittente locale. Emittente locale. Emittente locale. Emittente locale. Emittente locale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
