Novembre musicale | Masini canta al Palaforum e Michael Jackson rivive al Pirandello ma tutto nello stesso weekend
Due grandi eventi nella stessa data. Il 29 novembre Marco Masini porterà al Palaforum Bellavia dello Sport Village (la versione invernale della Live Arena) una tappa del tour “Ci vorrebbe (ancora) il mare”, mentre al teatro Pirandello andrà in scena lo show “My name is Michael”, omaggio al Re del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
