Nove borghi da scoprire lontano dal caos delle città in autunno

Firenze e Pisa sono gioielli senza tempo della Toscana, ma le loro strade affollate possono risultare stressanti. Per respirare l’autentica atmosfera della regione, basta spostarsi nei borghi toscani, dove storia, natura e tradizione convivono in perfetta armonia. Certaldo, nella Val d’Elsa, è la patria di Giovanni Boccaccio. Il borgo storico, Certaldo Alto, è un intreccio di vicoli in mattoni rossi, il Palazzo Pretorio e la Casa di Boccaccio, museo che racconta la vita del celebre scrittore. Certaldo Basso ospita la vita quotidiana, collegata al borgo antico da funivia, auto o a piedi. In autunno le terrazze offrono viste spettacolari sulle campagne circostanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it