Novara sui gruppi Whatsapp delle mamme | Rischiate di danneggiare i vostri bambini la scuola non è la piazza virtuale di un social

Ogni inizio d’anno scolastico si ripete lo stesso schema: i genitori si affrettano a creare un gruppo WhatsApp. Una scelta che sembra automatica, quasi scontata. Daniele Novara, pedagogista, ha commentato questa consuetudine, riconoscendo che l’intento iniziale nasce da un’esigenza concreta: velocizzare la comunicazione tra scuola e famiglie, e tra le famiglie stesse. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it