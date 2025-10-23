Novara chiuso un asilo nido per la scabbia

Novaratoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuse per scabbia due sezioni di un asilo nido di Novara. È successo al nido Arcobaleno di via Pianca, dove due sezioni, quella dei grandi e quella dei medi, sono state chiuse per due giorni per permettere le operazioni di sanificazione degli ambienti prescritte dell'Asl. È infatti stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

