La chiusura dei cantieri è stata fissata per il 31 marzo 2028. Il punto sui lavori della metrotranvia è stato fatto nei giorni scorsi in un incontro pubblico. A rallentare l’opera una serie di problemi come le interferenze con i sottoservizi, una attività risultata particolarmente difficile ed onerosa, data la densità insediativa delle aree interessate dai lavori, ma già quasi completamente portata a termine. Le interferenze censite e risolte sono state circa 350 su tutta la linea, a cui si sommano altre 13 non censite e risolte nel Comune. Altro problema non da poco l’attuazione di Progetti operativi di bonifica, Pob, per la rimozione di terreni e riporti non conformi, riscontrati in alcuni punti del tracciato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nova Milanese, ridefinito il calendario. Metrotranvia: più di tre anni di lavori