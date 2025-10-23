Nottingham Forest-Porto Europa League 23-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Tricky Trees ripartono da Sean Dyche

Infobetting.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è pace per il Nottingham Forest: dopo la splendida stagione scorsa, in questa annata i Reds stanno trovando enormi difficoltà, probabilmente derivanti dalle divergenze tra la proprietà e l’ottimo Nuno Espirito Santo, allontanato dopo aver fatto un capolavoro. Il sostituto, l’ex tecnico del Tottenham Postecoglu, è durato molto poco: la sconfitta di sabato col . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

nottingham forest porto europa league 23 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici i tricky trees ripartono da sean dyche

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Porto (Europa League, 23-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Tricky Trees ripartono da Sean Dyche

Altre letture consigliate

nottingham forest porto europaEuropa League, il pronostico di Nottingham Forest-Porto - Un terzo allenatore, Sean Dyche, che però trova come primo avversario un Porto che in Europa League ha vinto le sue prime due partite (contro Salisburgo e Stella Rossa) e che nel suo campionato è ... Riporta corrieredellosport.it

nottingham forest porto europaNottingham Forest-Porto, dove vedere la sfida di Europa League in tv e streaming - La sfida tra Nottingham Forest e Porto, valida per la terza giornata della prima fase dell'Europa League, si giocherà giovedì 23 ottobre al City Ground. Come scrive tag24.it

nottingham forest porto europaPronostico Nottingham-Porto 23 Ottobre: caos totale in casa Forest - Porto, in programma giovedì 23 ottobre alle 21:00 per la UEFA Europa League: scopri le sfide di una squadra inglese in crisi contro un Porto in piena f ... Lo riporta bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Nottingham Forest Porto Europa