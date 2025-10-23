Firenze, 23 ottobre 2025 – L’ ottobrata toscana, con le sue giornate miti e asciutte, è un lontano ricordo. Dopo tredici giorni consecutivi senza pioggia – dal 6 al 19 ottobre – e temperature più alte della media stagionale, l’autunno si è proprio ripreso la scena. Secondo le ultime previsioni del consorzio Lamma, il maltempo prosegue. E per Halloween, tutto lascia pensare che l’ombrello sarà un accessorio indispensabile, oltre ai cappelli da strega ed ai costumi più paurosi. Per domani, venerdì 24 ottobre, il Lamma prevede condizioni di variabilità, con una mattinata inizialmente asciutta e qualche timida schiarita, ma con il ritorno delle piogge nella seconda parte della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Notte delle streghe con la pioggia, in Toscana ombrelli aperti per Halloween. Previsioni meteo