La Compagnia dell’Aurora torna in scena con “Notre-Dame – Un Amore Impossibile”, nuova produzione che reinterpreta il classico con linguaggio moderno, tra videoproiezioni, campane sospese, praticabili mobili e coreografie originali. Alla guida artistica c’è Salvo Tarantino, che ha trasformato la compagnia in una fucina di talenti capace di unire formazione, laboratori e palcoscenico. Una compagnia-scuola che cresce sul palco. L’organico è aperto: attori, cantanti e performer arrivano attraverso casting continui e molti completano la formazione all’interno dei corsi di recitazione, canto e musica della compagnia, per poi debuttare negli spettacoli. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - “Notre-Dame – Un Amore Impossibile”: la Compagnia dell’Aurora firma un musical potente e contemporaneo