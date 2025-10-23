Note di Vita | il concerto a sostegno della Cardiologia Pediatrica del Papa Giovanni

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “La Musica del Cuore”, fondata da Giorgia Testa, attrice e cantante, nata agli allora Ospedali Riuniti di Bergamo con una cardiopatia congenita, in collaborazione con “Gli Amici di Bergamo del Festival Pianistico Internazionale”, punto di riferimento della musica classica di alta qualità nella città di Bergamo e grazie al contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca. L’evento sarà condotto da Roberta Villa, medico e giornalista, e dalla stessa Giorgia Testa e vedrà esibirsi sul palco dell’Auditorium Lucio Parenzan alcuni giovani pianisti dai 7 ai 23 anni, che lo scorso inverno hanno suonato all’Istituto Italiano di Cultura di New York e alcuni anche alla Carnegie Hall, una delle più importanti sale da concerto di musica classica e leggera al mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it