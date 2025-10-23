Non va al lavoro da giorni | intera famiglia trovata morta a Rovigo senza vita padre madre e figlia

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le vittime sono il padre di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28 anni. Tutti e tre trovati senza vita nei loro letti nell’abitazione a Paviole di Canaro. L'allarme lanciato dai colleghi dell'uomo che non si era presentato al lavoro: sospetto monossido di carbonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

