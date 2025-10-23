Non solo metro C di Roma tutti i tagli della legge di Bilancio Tajani | Fare subito marcia indietro
"Questi tagli impedirebbero di stipulare la convenzione con la stazione appaltante, sarebbe un colpo per la capitale", dice Eugenio Patanè, assessorre alla Mobilità di Roma Capitale. Ma la notizia fa infuriare persino il vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani che da un evento a Napoli esorta il suo collega Matteo Salvini a parlare con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per "fare marcia indietro". La legge di Bilancio depositata ieri al Senato con la bollinatura della Ragioneria dello stato taglia 50 milioni di euro per il 2026, su cento totali, di finanziamento per la linea della metropolitana C di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
