Non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino | È mio Ma le celle telefoniche dicono altro

Il ticket del parcheggio, usato da Andrea Sempio come alibi da 18 anni a questa parte, continua a tenere banco nel caso di Garlasco. Dopo le dichiarazioni esplosive del suo ex avvocato – Massimo Lovati – che sostanzialmente smontano il suo racconto riguardo la mattina del 13 agosto 2007, adesso a dubitare del suo alibi sono gli stessi pm. Nonostante le smentite di Sempio, infatti, gli investigatori non sembrano più credere al fatto che la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi, si trovasse a Vigevano alla ricerca di un libro e lo scontrino, del quale sin da subito avevano dubitato potesse fornire un alibi al giovane, rimane uno dei punti più controversi delle nuove indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

