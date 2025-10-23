Non si scioglie il nodo di Sempio e lo scontrino | È mio Ma le celle telefoniche dicono altro
Il ticket del parcheggio, usato da Andrea Sempio come alibi da 18 anni a questa parte, continua a tenere banco nel caso di Garlasco. Dopo le dichiarazioni esplosive del suo ex avvocato – Massimo Lovati – che sostanzialmente smontano il suo racconto riguardo la mattina del 13 agosto 2007, adesso a dubitare del suo alibi sono gli stessi pm. Nonostante le smentite di Sempio, infatti, gli investigatori non sembrano più credere al fatto che la mattina dell'omicidio di Chiara Poggi, si trovasse a Vigevano alla ricerca di un libro e lo scontrino, del quale sin da subito avevano dubitato potesse fornire un alibi al giovane, rimane uno dei punti più controversi delle nuove indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Regionali, il centrosinistra scioglie il nodo Brindisi: Matarrelli nel Pd, Amati in una civica - X Vai su X
L'amore è un nodo che non si scioglie mai. ?Scopri i nostri splendidi bracciali nodo d'amore, il simbolo perfetto di un legame indissolubile. Scegli l'eleganza classica dell'acciaio color oro o la raffinatezza moderna dell'acciaio color argento. ?Ideali per un - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. La frase che inchioda il pm Venditti? Ecco la verità» - Nel corso della puntata di 'Quarto Grado', è stato mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio trovato tra vecchi documenti, datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all'omicidio di ... Da leggo.it
Garlasco, l'ex maresciallo dei carabinieri Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. Venditti? Ecco la verità» - Nel corso della puntata di 'Quarto Grado', è stato mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio trovato tra vecchi documenti, datato 14 agosto 2007, il giorno successivo all'omicidio di ... Lo riporta ilgazzettino.it
Garlasco, esclusiva "Quarto Grado": trovato in casa Sempio un secondo scontrino del parcheggio - A "Quarto Grado" su Retequattro, il giornalista Giammarco Menga ha mostrato in esclusiva uno scontrino della famiglia Sempio ritrovato tra alcuni vecchi documenti, datato 14 agosto 2007, il giorno ... Secondo tgcom24.mediaset.it