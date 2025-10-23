Non si fermano all’alt inseguimento notturno dei carabinieri sulla Colombo
Roma, 23 ottobre 2025 – La scorsa sera, verso le ore 22:45, in viale Cristoforo Colombo, tre giovani a bordo di un'autovettura a noleggio, Fiat 500 Enjoy, non si sono fermati all'alt imposto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e hanno proseguito la marcia a velocità sostenuta. Ne è nato un breve inseguimento che è terminato in viale Africa dove l'auto è stata costretta a fermarsi a causa di una chiusura stradale. I carabinieri hanno bloccato e identificato tre ragazzi romani: un 18enne alla guida senza patente perché mai conseguita, un 19enne che ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 dosi di cocaina lanciandolo ai margini della carreggiata e recuperato dai militari, e un 17enne.
