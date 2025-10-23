Non si ferma la scia di furti in casa | bottino da migliaia di euro in zona piazza Perugino

Triesteprima.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I topi d’appartamento colpiscono ancora, stavolta in un condominio in via dello Sterpeto, in zona piazza Perugino, portando via un bottino da alcune migliaia di euro. Come riporta Telequattro, i proprietari si sono accorti del furto rientrando a casa, alle 19 di martedì 21 ottobre. I ladri sono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

