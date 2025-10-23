Non serve correre una maratona | bastano 4000 passi al giorno per proteggere il cuore e allungare la vita Lo conferma uno studio americano

A lle donne non serve correre una maratona né trascorrere ore in palestra per difendere la salute del cuore. La buona notizia arriva da un ampio studio condotto da Harvard University e Mass General Brigham: per le signore over 70 bastano 4000 passi al giorno, anche solo uno o due giorni alla settimana, per ridurre in modo significativo il rischio di malattie cardiovascolari e di morte precoce. Un risultato che cambia prospettiva e alleggerisce la pressione delle routine quotidiane: il movimento, anche se concentrato, può davvero fare la differenza. Camminare fa bene al cervello: 10 consigli per iniziare subito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

