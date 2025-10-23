Non sa che rischia di morire e l'ospedale non riesce a contattarlo | salvato dalla Polizia a Napoli

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I poliziotti hanno rintracciato un 64enne napoletano che il Cardarelli cercava di contattare disperatamente: se non avesse ricevuto delle trasfusioni sarebbe probabilmente morto a breve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

