A veva solo cinque anni quando la vita le ha imposto la sua prima grande prova: la leucemia. Oggi, a 19, Ludovica Nasti racconta con lucidità e tenerezza quel periodo che avrebbe potuto spezzarla ma che invece l'ha resa ciò che è: un simbolo di resilienza e passione. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la giovane attrice napoletana ha ripercorso la sua storia, dal ricovero in ospedale fino al set de L'amica genial e, dove ha dato volto e voce a Lila, intensa protagonista della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ora è pronta a tornare in tv con un nuovo ruolo nella nuova serie Noi del rione sanità in onda su Rai1 dal 23 ottobre.

«Non mi manca niente di quel periodo perché ho vissuto tutto dopo» racconta l'attrice, che torna da stasera con la nuova serie "Noi del rione sanità"