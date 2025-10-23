Non mi manca niente di quel periodo perché ho vissuto tutto dopo racconta l' attrice che torna da stasera con la nuova serie Noi del rione sanità

Iodonna.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A veva solo cinque anni quando la vita le ha imposto la sua prima grande prova: la leucemia. Oggi, a 19, Ludovica Nasti racconta con lucidità e tenerezza quel periodo che avrebbe potuto spezzarla ma che invece l’ha resa ciò che è: un simbolo di resilienza e passione. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la giovane attrice napoletana ha ripercorso la sua storia, dal ricovero in ospedale fino al set de L’amica genial e, dove ha dato volto e voce a Lila, intensa protagonista della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Ora è pronta a tornare in tv con un nuovo ruolo nella nuova serie Noi del rione sanità in onda su Rai1 dal 23 ottobre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

