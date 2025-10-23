Non luogo a procedere per i vertici della D’Agostino Costruzioni Generali
Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Avellino ha pronunciato, all’esito dell’udienza relativa al procedimento n. 68172021 RGNR, una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Antonella Sensale e Angelo Antonio D’Agostino, ai sensi dell’articolo 425 del codice di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La pubblicazione delle trascrizioni dell’udienza preliminare sembra confermare che l’Avvocatura generale dello Stato abbia chiesto il non luogo a procedere per Claudio Campiti, l'uomo che uccise 4 donne a Roma in una riunione di condominio. Qui spieghia - facebook.com Vai su Facebook
Carpiano, scagionato 31enne accusato di aver picchiato la compagna - Cronaca - 7giorni Il Tribunale di Lodi dispone il non luogo a procedere: le accuse di violenza non trovano riscontri #Carpiano #Cronaca #Lodi #Giustizia #Notizie #ViolenzaDomesti... - X Vai su X