Non luogo a procedere per i vertici della D’Agostino Costruzioni Generali

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Avellino ha pronunciato, all’esito dell’udienza relativa al procedimento n. 68172021 RGNR, una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Antonella Sensale e Angelo Antonio D’Agostino, ai sensi dell’articolo 425 del codice di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Luogo Procedere Vertici D8217agostino