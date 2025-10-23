Non la vedevano da 10 anni la trova morta in casa l' ufficiale giudiziario Chi era la maestra di San Giuliano

San Giuliano, 23 ottobre – La casa sempre chiusa, con le tapparelle abbassate. “ Non la vedevamo da 10 anni”, dicono i vicini. C’è chi la pensava in una Rsa, invece era morta. Colta da malore in quella stessa abitazione dove viveva da sola e dove, l’altro giorno, ne è stato rivenuto il cadavere, riverso sul pavimento e ormai ridotto a uno scheletro. Un dramma della solitudine che rattrista e amareggia, quello di Celestina Amelia Vacchini, deceduta da anni senza che nessuno si fosse accorto di nulla, finché un ufficiale giudiziario non si è presentato a casa dell’anziana, in via Roma 50 a San Giuliano, per procedere al pignoramento dell’immobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

