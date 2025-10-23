Non ho nessun fidanzato sono single ma non morta | ecco la risposta che ha dato Belen Rodriguez alla domanda di una fan
“Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”: così Belen Rodriguez smentisce la nuova storia d’amore con il chirurgo Kemal Alagol. E anzi, fa un passo in più perché sembra proprio dire che è libera di uscire con qualcuno senza che si debba pensare all’amore e, men che meno, a un fidanzamento. Lo ha detto rispondendo a una fan sui social. Brava Belen. Certo, lei sa bene che essere un personaggio pubblico e anzi, essere Belen, significa avere i paparazzi nelle vicinanze e infatti è stato il settimanale Chi a pubblicare le foto con chirurgo, foto che fanno pensare a quella che – citando il buon vecchio Olmo – potrebbe essere definita “simpatia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ma no! Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”. Questa la risposta diretta di Belen Rodriguez a chi la vedeva già impegnata sentimentalmente dopo alcune foto che la ritraevano in compagnia di Kemal, un chirurgo con cui è stata paparazzata. Le - facebook.com Vai su Facebook
