Non basta Dybala all' Olimpico il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop pesante per i giallorossi alla seconda sconfitta consecutiva in Europa League ROMA - Altra serata amara per la Roma che gioca una partita sottotono e tecnicamente imprecisa contro il Viktoria Plzen e perde in casa per 1-2 nella terza giornata di Europa League. Un altro ko, quindi, per i giallor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

non basta dybala all olimpico il viktoria plzen batte 2 1 la roma

© Ilgiornaleditalia.it - Non basta Dybala, all'Olimpico il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

basta dybala olimpico viktoriaNon basta Dybala, all’Olimpico il Viktoria Plzen batte 2-1 la Roma - ROMA (ITALPRESS) – Altra serata amara per la Roma che gioca una partita sottotono e tecnicamente imprecisa contro il Viktoria Plzen e perde in casa per 1- msn.com scrive

basta dybala olimpico viktoriaDiretta Gasperini dopo Roma-Viktoria Plzen: segui conferenza e interviste in tv LIVE - Leggi tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida di Europa League andata in scena all'Olimpico: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it

basta dybala olimpico viktoriaTonfo Roma in Europa League: il Viktoria Plzen espugna l’Olimpico - Clamorosa sconfitta dei giallorossi che cadono in casa contro il club ceco: il rigore di Dybala non basta ad evitare il ko (1- Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Basta Dybala Olimpico Viktoria