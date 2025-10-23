Nomine presidenti porti quali sono gli 11 organi da rinnovare
La governance del sistema portuale italiano è ferma: ad oggi risultano 11 AdSP senza presidente effettivamente nominato, nonostante l’iter sia partito da mesi. La convocazione della seduta della VIII Commissione permanente del Senato per le nomine, mercoledì pomeriggio, è stata prima rinviata e infine “sconvocata” sul sito dell’Assemblea, segnando un nuovo stop all’iter. Lo stallo è dovuto a trattative interne alla maggioranza e a divergenze politiche tra partiti. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo?Salvini ha ribadito senza mezzi termini che «la pazienza ha un termine» e che le nomine, ferme «da mesi e mesi» nelle commissioni al Senato, dovranno essere portate a compimento in questi giorni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
