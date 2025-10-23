Noleggio auto a lungo termine | c' è l' Academy per formare nuovi talenti

Nasce la Dga Academy, creatura di Dga Nlt: un percorso strutturato di 6 mesi pensato per quei giovani che vogliono entrare nel lavoro commerciale del noleggio a lungo termine, opzione che soprattutto in questi ultimi anni prevale tra chi necessita di un nuovo veicolo a causa delle incertezze legate alle normative sulle motorizzazioni. C'è poi la comodità di dover pensare solo al rifornimento della macchina, mentre al resto si occupa la società di noleggio: assicurazione, cambio gomme, tagliandi, manutenzione e, al bisogno, mezzo sostitutivo. L'iniziativa è già partita e nasce con l’obiettivo di trasformare la formazione in una concreta opportunità di lavoro, con un modello che unisce teoria, pratica e responsabilità crescenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Noleggio auto a lungo termine: c'è l'Academy per formare nuovi talenti

