Noi del rione Sanità | tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Da giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in tre prime serate "Noi del rione Sanità", serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell'omonimo libro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La serie racconta la trasformazione del rione Sanità di Napoli da quartiere malfamato e dimenticato, dove la criminalità ha impedito per decenni un'azione di risanamento sociale, a nuovo polo culturale e turistico, in cui vivere e lavorare è possibile. Il merito è stato di Don Antonio Loffredo, parroco illuminato che ha realizzato il "Miracolo del Rione Sanità", fondando nel 2006 una cooperativa sociale.

