© Punto e Virgola Gianni Fiorito Noi del Rione Sanità è una storia corale, perchè attorno al Don Giuseppe Santoro di Carmine Recano ruotano tanti personaggi, tra adulti e ragazzi, ognuno con la sua storia da raccontare. Nel cast della serie ci sono attori che il pubblico Rai conosce come Nicole Grimaudo, Ludovica Nasti e Caterina Ferioli di Belcanto, nonché due interpreti che hanno trovato la notorietà con Le Indagini di Lolita Lobosco, ovvero Bianca Nappi e Giovanni Ludeno. Lei, che in quella serie è un magistrato dalla piccante vita sentimentale, qui veste la tonaca di Suor Celeste mentre lui, da preciso ed integerrimo poliziotto si trasforma in carismatico e spietato camorrista, principale nemico di Don Giuseppe e dei suoi progetti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Noi del Rione Sanità, tutti i personaggi