Noi del rione Sanità streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata
. Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di “Noi del rione Sanità”, serie televisiva italiana ispirata alla vita di Don Antonio Loffredo narrata nell’omonimo libro. Dove vedere Noi del rione Sanità in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e live streaming. La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay. 🔗 Leggi su Tpi.it
E' ufficiale, domani sera "Noi del Rione Sanità" andrà in onda in prima serata su Rai Uno. La serie è liberamente tratta dal libro di Padre Antonio Loffredo "Noi del Rione Sanità" in libreria ora grazie ad Edizioni San Gennaro e Marotta e Cafiero Editori. Facciam - facebook.com Vai su Facebook
Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata - Noi del rione Sanità streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata in onda stasera, 23 ottobre 2025, alle ore 21,30 ... Secondo tpi.it
Noi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo - La nuova fiction Rai debutta oggi con i primi due episodi e porta in prima serata la storia di riscatto del Rione Sanità, raccontando la vera storia di Don Antonio Loffredo. Da movieplayer.it
Noi del rione Sanità, da stasera su Rai 1 la fiction con Carmine Recano - Su Rai 1 Noi del Rione Sanità, fiction che racconta la storia di don Antonio Loffredo. Lo riporta gazzetta.it