Noi del Rione Sanità stasera parte la serie ispirata a Don Antonio Loffredo

Ildifforme.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noi del Rione Sanità partirà questa sera alle 21.45 su Rai 1, tra gli attori Carmine Recano e Nicole Grimaudo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

noi del rione sanit224 stasera parte la serie ispirata a don antonio loffredo

© Ildifforme.it - Noi del Rione Sanità, stasera parte la serie ispirata a Don Antonio Loffredo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rione sanit224 stasera parteNoi del Rione Sanità da stasera su Rai 1: il cast, la trama, quante puntate vedremo - La nuova fiction Rai debutta oggi con i primi due episodi e porta in prima serata la storia di riscatto del Rione Sanità, raccontando la vera storia di Don Antonio Loffredo. Lo riporta movieplayer.it

La Napoli più bella stasera in TV, arriva Noi del Rione Sanità: trama, anticipazioni e cast - Questa sera arriva in TV la fiction Noi del Rione Sanità, ambientata a Napoli e con protagonista l'attore Carmine Recano. msn.com scrive

rione sanit224 stasera parteNoi del Rione Sanità, stasera in tv la prima puntata della serie: le anticipazioni - Spiritualità e realismo in una serie che racconta un’Italia che vuole rialzarsi, dove il riscatto parte dai vicoli e dalla forza delle persone ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rione Sanit224 Stasera Parte