Noi del Rione Sanità stasera in tv la prima puntata della serie | le anticipazioni
Prodotta da Rai Fiction, Mad Entertainment e Rai Com, la nuova serie tv "Noi del Rione Sanità" fa il suo esordio oggi, giovedì 23 ottobre in prima serata su Rai 1, con due episodi intensi che mettono subito in luce il carattere combattivo e visionario del suo protagonista. Diretta da Luca Miniero. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
E' ufficiale, domani sera "Noi del Rione Sanità" andrà in onda in prima serata su Rai Uno. La serie è liberamente tratta dal libro di Padre Antonio Loffredo "Noi del Rione Sanità" in libreria ora grazie ad Edizioni San Gennaro e Marotta e Cafiero Editori. Facciam - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo: ecco le anticipazioni della prima puntata, cast e calendario, - Stasera in tv (23 ottobre) inizia su Rai 1 la serie Tv ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo: ecco le anticipazioni della prima puntata, cast e calendario. Riporta libero.it