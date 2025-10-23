Noi del Rione Sanità stasera in tv la prima puntata della serie | le anticipazioni

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prodotta da Rai Fiction, Mad Entertainment e Rai Com, la nuova serie tv "Noi del Rione Sanità" fa il suo esordio oggi, giovedì 23 ottobre in prima serata su Rai 1, con due episodi intensi che mettono subito in luce il carattere combattivo e visionario del suo protagonista. Diretta da Luca Miniero. 🔗 Leggi su Today.it

