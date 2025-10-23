Noi del Rione Sanità stasera in tv la prima puntata della serie | cast trama e puntate su Rai 1

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 23 ottobre arriva su Rai 1 la nuova serie Noi del Rione Sanità, ispirata alla storia vera di Don Antonio Loffredo, il parroco che ha cambiato il volto di uno dei quartieri più complessi di Napoli. Nella serie, il suo alter ego è Don Giuseppe Santoro, interpretato da Carmine Recano. Tutte le informazioni su trama, cast e anticipazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

